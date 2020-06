Lazio, Immobile non si abbatte: "Delusi dal risultato ma mai mollare"

L'amarezza è tanta ma non c'è tempo di guardarsi indietro. Sabato la Lazio tornerà in campo contro la Fiorentina e la sconfitta di ieri non deve abbattere gli animi anzi, deve essere un motivo di forza per fare meglio. Anche Ciro Immobile, come Milinkovic e Luis Alberto, ha voluto esprimere il suo stato d'animo sui social: "Delusi dal risultato ma già pronti per la prossima battaglia. Mai mollare!!!".

