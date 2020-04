Lazio, Immobile punta Inzaghi: due partite per eguagliarlo

Ciro Immobile prepara il sorpasso a...Simone Inzaghi. L'attaccante biancoceleste è a quota 131 presenza in Serie A con la maglia della Lazio, a soltanto due lunghezze di distanza dal tecnico piacentino. Ciro avrà quindi un motivo in più per tornare in campo. Al momento è in 61esima posizione nella classifica di sempre dei biancocelesti più presenti.

