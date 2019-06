Lazio, Immobile ricomincia da 99: obiettivo 100 gol a un passo

"Ricomincio da 99!". "Da zero! Ricominci da zero!". "Nossignore, ricomincio da... cioè, 99 cose me so' riuscite, pecché aggia perdere pure chelle?".

Nel film di Massimo Troisi del 1981, il protagonista Gaetano ricominciava da tre. Ciro Immobile ricomincia da 99. Questione di numeri, ma in fin dei conti la sostanza non cambia. Gli obiettivi - oltre a guardare avanti - guardano anche alle spalle. È così che funziona: per arrivare a 100 bisogna sempre partire da 1. Anche in una stagione sfortuna come quella appena trascorsa (ben 9 i pali colpiti, quasi più dei gol), Immobile è riuscito comunque a lasciare il segno: sono stati 19 i gol stagionali tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. I 41 centri di due stagioni fa sembrano lontanissimi, ma niente paura: Ciro lo sa, ogni annata è storia a sé, non si smette di essere bomber da un momento all'altro. L'appuntamento con la Storia è solamente rimandato. Solo un gol lo distanzia dalla quota 100. Nella classifica marcatori all times della Serie A, attualmente ricopre l'84esima posizione. La terza (dietro Quagliarella e Icardi) se si prendono in considerazione i giocatori in attività.

STORIA DELLA LAZIO - È l'ambizione a farla da padrona, e Ciro ne ha da vendere. Con gli 86 gol messi a segno nei suoi tre anni di Lazio, Immobile ha già raggiunto la sesta posizione in classifica dei goleador biancocelesti. Meglio di lui hanno fatto solamente Piola, Signori, Chinaglia, Giordano e Rocchi. 1 gol per i 100 in Serie A, 14 per i 100 con la maglia della Lazio. La Storia è lì, a un passo. Immobile c'è. Per lui, per la Serie A e per la Lazio.

