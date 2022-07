Lazio, Immobile ricorda la vittoria dell'Europeo... - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono passati esattamente 365 giorni dall'11 luglio del 2021, una data scolpita nei cuori di tutti i tifosi azzurri. A Wembley l'Italia di Roberto Mancini si laureava campione d'Europa battendo in finale l'Inghilterra ai calci di rigore. Un anno che ha visto anche la mancata qualificazione al prossimo Mondiale in quella maledetta gara contro la Macedonia. Il titolo però non si può dimenticare e anche Ciro Immobile ha voluto ricordarlo sui social con un post: "Un anno fa", la didascalia accompagnata dalla foto con la coppa.