Lazio, Immobile ringrazia Zeman: "Che emozioni con te! Un aneddoto su tutti..."

Zdeněk Zeman ospite a Ballando con le Stelle su Rai 1. Due videomessaggi per il tecnico boemo, il primo di Beppe Signori, il secondo di Ciro Immobile, direttamente da Formello: "È tanto che non ci vediamo", dice il bomber biancoceleste. "Non basterebbero 10 minuti di video per raccontare l'anno passato insieme, è stato pieno di emozioni e ci siamo divertiti un sacco". Immobile sorride e racconta aneddoti dell'esperienza a Pescara. "Ce ne sono tantissimi di quella stagione, ne dico uno, è quello che mi fa sorridere di più. A volte, all'intervallo, rientravamo negli spogliatoi sul 2-0 per noi. Magari con una mia doppietta. Lui però diceva sempre: "Bene tutti tranne Ciro, che mi sta rovinando la squadra! Ti mando un abbraccio mister".

