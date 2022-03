Lazio, Immobile sempre più nella storia: ora punta Hamrin, Batistuta e Riva

Immobile è entrato nella top ten della classifica dei calciatori che hanno segnato più gol in Serie A con una sola maglia...

Ciro Immobile sabato ha sbloccato il match a Cagliari. Un rigore trasformato con freddezza che lo ha portato a quota 20 in campionato e a 143 in Serie A con la maglia della Lazio. Eguagliato Piola per reti firmate con i biancocelesti in A e primato agguantato. Ciro, però, non intende fermarsi e continua a macinare record su record. Con la rete in Sardegna, Immobile è entrato nella top ten di calciatori che hanno segnato più gol in Serie A con un'unica maglia. In testa alla classifica c'è Francesco Totti con 250. Seguono Nordahl 210, Meazza 197, Di Natale 191, Del Piero 188 e Boniperti 178. Questi sono un po' più staccati e ci vorrà un po' per avvicinarli, mentre sembrano più alla portata le posizioni dalla settima alla nona. Riva è a 156, Batistuta a 152 a Hamrin a 150. I numeri di Immobile sono impressionanti e in queste ultime dieci giornate finali, Sarri conta sui suoi gol per risalire in classifica. Gli avversari sono avvisati.