Lazio, in casa parti (quasi) sempre 1-0: i numeri sono la conferma

Sono passati quasi tre mesi dall’ultima volta che la Lazio ha fatto esultare lo Stadio Olimpico dopo il triplice fischio. La squadra di Marco Baroni non vince in casa dal 7 febbraio, quando con un netto 5-1 ha sconfitto il Monza dando un bagliore di luce in un momento complicato. Da quel giorno, però, sono arrivati solamente quattro pareggi con quello che sembrava essere un caso, diventare un vero e proprio problema.

PRIMO GOL IN CASA - Eppure, c’è un dato che può rasserenare in vista della partita di lunedì contro il Parma, quando i biancocelesti si metteranno alla ricerca di tre punti fondamentali per allontanare la maledizione e dare continuità alla loro rincorsa alla Champions League, oggi distante un solo punto. Nelle 16 partite giocate in casa, infatti, la Lazio è stata la squadra che spesso e volentieri ha sbloccato la sfida, trovando il gol dell’1-0 in 13 occasioni, ovvero nell’81,25% dei casi.

IL RENDIMENTO CASALINGO - Una statistica che fino a oggi non è bastata per fare la differenza tra le mura amiche, dove sono stati 28 i punti conquistati con 7 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte, ma che con i passi in avanti registrati nell’ultimo periodo dai biancocelesti, come evidenziato dalle prestazioni contro Atalanta, Bodo, Roma e Genoa, potrebbe essere un ottimo punto di partenza per poter scacciare i fantasmi dell’incubo casalingo.

Pubblicato il 27/04