Lazio, in Coppa Italia solo bei ricordi contro l'Atalanta. Ma dopo la finale del 2019...

È diventata ormai una delle sfide di cartello in Italia e questa settimana assisteremo a questo scontro ben due volte in 5 giorni. Atalanta - Lazio di mercoledì sarà valida per i quarti di finale di Coppa Italia, trofeo che i biancocelesti l'ultima volta hanno alzato proprio battendo la Dea il 15 maggio 2019. Dopo quel successo però solo un pareggio e due sconfitte per gli uomini di Inzaghi contro i bergamaschi, tutte sfide, tra l'altro, ricche di gol. I capitolini si affideranno ancora una volta a Milinkovic-Savic, vero trascinatore in questo periodo e talismano contro gli orobici. Di seguito tutte le statistiche dell'incontro.

- Sono 121 i confronti totali tra Lazio e Atalanta in tutte le competizioni, con il bilancio piuttosto in equilibrio: 36 vittorie biancocelesti, 38 nerazzure e 47 pareggi. Anche il computo dei gol segnati è praticamente alla pari: 142 a 143 per la Dea.

- 10 precedenti totali tra Lazio e Atalanta in Coppa Italia. Il primo nel lontano 38/39, l’ultimo nella finale vinta il 15 maggio 2019. Il bilancio parla di 4 vittorie per i biancocelesti, 4 pareggi e 2 vittorie per i bergamaschi.

- Tra i calciatori ancora in attività è Milinkovic-Savic quello ad aver segnato più gol in questa sfida, ben 5. Il più importante è sicuramente quello siglato nella finale di Coppa Italia del 2019 a pochi minuti dal suo ingresso in campo. Inoltre 3 di queste marcature le ha realizzate proprio in trasferta, tra cui una doppietta nel 17/18.

- L’Atalanta è la squadra a cui Ciro Immobile ha segnato il suo primo gol con la maglia della Lazio. Era il 21 agosto 2016 e i biancocelesti sconfissero la Dea per 4-3 nella prima giornata di quel campionato.

- Il 2-0 nella finale di Coppa Italia del 15 maggio 2019 coincide anche con l’ultima vittoria della Lazio ai danni dell’Atalanta. Da lì in poi un pareggio (il 3-3 in rimonta a ottobre dello stesso anno) e due sconfitte con ben 10 gol subiti e 6 segnati.

- Il confronto tra Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini vede leggermente in vantaggio quest’ultimo con 4 vittorie a 3, oltre a 3 pareggi. Il tecnico piacentino ha sconfitto il collega nel confronto più importante, quello valido per la finale di Coppa Italia del 2019.

- Nelle ultime 8 stagioni la Lazio ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia in 5 occasioni, 4 delle quali vinte. In finale poi i biancocelesti hanno trionfato 2 volte contro Roma (2013) e Atalanta (2019).

- L’Atalanta ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia nelle stagioni 17/18 e 18/19. Prima di allora l’ultima volta era stata nel 95/96.

- Partita da gol secondo le statistiche: negli ultimi 13 confronti tra Lazio e Atalanta, solo in due occasioni non sono andate entrambe a segno. In queste gare 25 le reti segnate dalla Dea e 23 dai biancocelesti.

- Ciro Immobile ha preso parte a sei gol nelle ultime sette partite di Coppa Italia: quattro reti e due assist.

- Simone Inzaghi ha disputato 19 presenze da giocatore con la maglia dell’Atalanta nella Serie A TIM 2007/08, con allenatore Luigi Delneri.