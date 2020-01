Lazio, in Turchia parlano ancora di Yilmaz. L'ag. chiarisce: "In Italia solo in vacanza"

"Toh, guarda chi si rivede". Il nome di Burak Yilmaz, da quella lunga estate del 2012, continua ad essere accostato a quello della Lazio. In Turchia, sulle frequenze di Radyospor è intervenuto l'agente del calciatore, Necdet Ergezen, il quale ha spiegato il motivo del viaggio dell'attaccante in Italia quest'estate: "Burak era lì soltanto per vacanza. Non c'è stata nessuna trattiva con Fiorentina, Lazio o altri club italiani. Rimarrà al Besiktas almeno per un altro anno", le sue parole. In Turchia infatti, alcuni rumors di mercato parlavano di un possibile approdo di Yilmaz in Italia. In particolare quest'estate il calciatore sembrava essere vicinissimo al Lecce, poi però tutto sfumò nelle ultime ore. Quel che è certo è che il treno Lazio per Yilmaz non passerà un'altra volta.

LAZIO, LE PAROLE DI VERON

LAZIO, LAZZARI SBOCCIA IN INVERNO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE