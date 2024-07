Lazio, in vendita i biglietti per l'amichevole contro l'Hansa Rostock: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 27 luglio la Lazio sarà in piena preparazione estiva, in vista dell'inizio del campionato di Serie A. La squadra di Marco Baroni, per completare al meglio il proprio lavoro, proprio quel giorno scenderà in campo all'Ostseestadion di Rostock per l'amichevole contro l'Hansa Rostock, in programma alle ore 15.00. Una partita utile per verificare gli effetti del lavoro volto. In tal senso, la società sul proprio sito ufficiale ha comunicato che sono già invendita i biglietti per assister al match. Di seguito l'annuncio.

"La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i tagliandi in occasione dell'amichevole contro l'Hansa Rostock, in programma sabato 27 luglio alle ore 15:00 presso l`Ostseestadion di Rostock".