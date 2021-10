Lazio, iniziativa sociale con Compassion. Lotito: "Occasione per agire"

Lazio e Compassion ancora insieme per combattere la fame dei bambini vulnerabili. In occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, che ricorre lo stesso giorno del match contro l'Inter, la società biancoceleste ha organizzato una raccolta alimenti per combattere la malnutrizione infantile. Il comunicato ufficiale spiega modalità e fini dell'iniziativa: "Insieme, continuiamo ad unire le nostre forze a favore dei bambini in povertà, le cui condizioni di vita sono state aggravate dall’emergenza pandemica. Il match Lazio-Inter del 16 ottobre 2021 sarà l’occasione per ricordare la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, durante la quale i tifosi potranno partecipare ad una nuova azione solidale contro la malnutrizione infantile. La squadra laziale ha infatti deciso di sostenere le attività solidali di Compassion, partecipando a questa iniziativa a favore della sicurezza alimentare dei più vulnerabili. L'attuale crisi alimentare è la più grave degli ultimi decenni. Recenti report internazionali stimano come, a causa della pandemia, il numero di persone che soffrono la fame sia aumentato nell’ultimo anno, passando da 650 a 768 milioni. Tra loro, ogni mese 10.000 bambini di età inferiore ai cinque anni muoiono a causa della malnutrizione, in aumento del 14% rispetto agli anni precedenti. Per far fronte a questa emergenza, dall’inizio della pandemia Compassion ha distribuito oltre 15 milioni di scorte alimentari, per un totale di 300 milioni di pasti".

COME DONARE - "In occasione della partita Lazio–Inter, sabato 16 ottobre, tutti i tifosi potranno donare alimenti non deperibili agli ingressi dello Stadio Olimpico di Roma. Sul posto troveranno i volontari di Compassion e dell’Esercito della Salvezza, pronti ad accogliere tutti coloro che vorranno contribuire a questa importante causa. Inoltre, coloro che vorranno dare un aiuto concreto potranno partecipare a una raccolta fondi sul sito: www.compassion.it/alimentazione".

LOTITO - Il Presidente biancoceleste ha commentato quest'azione solidale: "Questo match avviene durante la Giornata Mondiale dell’Alimentazione e ci dà l’occasione per riflettere e agire. Certamente lo sport deve farci emozionare, ma dobbiamo cogliere questa opportunità per agire concretamente e con solidarietà nei confronti di chi soffre”.

GALVANO - Il direttore di Compassion Italia Onlus ha poi aggiunto: "Per noi è un onore contribuire, a fianco della S. S. Lazio, al bene di una società più unita nei confronti dei più deboli, soprattutto i bambini. Siamo grati per la solidarietà e la generosità di tanti tifosi. Grazie al supporto logistico dell’Esercito della Salvezza, potremo distribuire scorte alimentari ai più vulnerabili, in Italia come nel resto del mondo”.

Pubblicato 14/10