Lazio - Inter, all'Olimpico presenti due sezioni della Polisportiva

La S.S. Lazio è una grande famiglia formata da oltre 80 sezioni sportive e attività associate. In occasione della partita di venerdì sera contro l'Inter sono state invitate all'Olimpico la Lazio Hockey e la Lazio Automobilismo. Le macchine sono state esposte fuori l'impianto, nei pressi della Tribuna Monte Mario per farle vedere a tutti i tifosi e appassionati, mentre i piccoli atleti di hockey hanno dato una dimostrazione sotto la Tribuna Tevere prima del fischio d'inizio. Francesca, una delle giocatrici presenti, ha detto: "Ringrazio la società per questa bellissima esperienza che mi ha permesso di promuovere l'hockey come sport davanti a tutti questi tifosi, e di sentirmi parte di questa grande famiglia".