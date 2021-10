Lazio - Inter, Ausilio: "Inzaghi? Normale ci sia emozione, ma è tranquillo"

Manca poco al fischio d'inizio di Lazio - Inter all'Olimpico. Simone Inzaghi tornerà per la prima volta a Roma da avversario dei biancocelesti. Proprio su questo e non solo si è soffermato prima del match Piero Ausilio ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole.

DIFFICOLTÀ NAZIONALI - "Siamo l'Inter e siamo comunque competitivi. Non è stato facile preparare una partita così importante senza 5 sudamericani. Non è bello ma dobbiamo giocarla e siamo convinti di fare un'ottima partita, chi è in panchina farà bene a partita in corso. Rinvio? Onestamente era impossibile, giocando in Champions e avendo turni infrasettimanali non c'era spazio".

INZAGHI - "L'ho visto tranquillo, com'è giusto che sia dopo 22 anni un po' di emozione c'è, ha preparato la partita come sempre, quando arriverà in campo ci sarà emozione ma è un grande professionista e al fischio d'inizio avrà attenzione solo sulla sua Inter".