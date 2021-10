Lazio - Inter, Cruz: "Sfida da tripla. Che ricordi la Supercoppa a Pechino..."

Lazio - Inter si avvicina. Nel match program della vigilia della società biancoceleste ha parlato Julio Ricardo Cruz. L'attaccante argentino è il doppio ex della sfida: "Per me sarà una partita molto bella, anche perché le squadre sono forti e la classifica è corta quindi tutto può cambiare. Sarri è un grandissimo allenatore così come Inzaghi, che ha fatto bene da calciatore e da tecnico della Lazio. Mi aspetto una bella partita con entrambe le squadre che vorranno vincere, si lotterà per fare bene e guadagnare punti in classifica". Cruz ha parlato anche delle sfide vissute sul campo: "Mi ricordo il passaggio dall'Inter alla Lazio e abbiamo fatto la gara a Pechino vincendo la finale di Supercoppa Italiana, dopo che avevo vinto lo scudetto con l'Inter. Dopo una settimana mi sono ritrovato con la Lazio e contro la mia ex squadra e mi è sembrato molto strano vedermi con una maglia diversa dai miei ex compagni. Abbiamo vinto a Pechino e quella coppa è stata importantissima, e per me è stata una gioia unica dopo aver vinto prima uno scudetto con un'altra squadra". El Jardinero ha poi parlato della sfida tra bomber tra Dzeko e Immobile: "Sono due attaccanti molto importanti. Immobile ha dimostrato di essere un attaccante fortissimo con numeri incredibili. Mentre Dzeko è un giocatore che alla Roma ha dimostrato di essere molto bravo, a maggior ragione adesso con queste prime partite con l'Inter avendo segnato già diversi gol. E' arrivato a Milano come giocatore di esperienza e qualità. Sarà dura per tutti e due, i difensori dovranno fare molta attenzione più di una partita normale".