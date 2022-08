Lazio - Inter, Sarri: “Ecco cosa ho detto a Luis Alberto. E Cataldi…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della sfida tra Lazio e Inter, ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria è intervenuto Maurizio Sarri. Queste le parole del tecnico biancoceleste: “Stiamo dando dei segnali in questo periodo sotto il punto di vista emotivo, riusciamo ad attraversare periodi difficoltà della partita senza rischiare molto. Abbiamo acquisito ordine e compattezza, poi il giorno in cui verrà fuori la qualità dei giocatori offensivi è chiaro che possiamo vincere contro chiunque. Il nostro problema è sempre stata la continuità e quindi dobbiamo gestire bene questa partita e il risultato e cercare di dargli un seguito. Di prendere l’inerzia positiva che ci può dare senza pensare che con altre squadre sia più facile”

CAMBI - “L’intensità del loro centrocampo mi sembrava in calo, nonostante avessero pareggiato da poco, e quindi potevo rischiare due giocatori leggeri ma molto tecnici”

CONTINUITÀ - “Io penso che la prevalenza sia dell’aspetto mentale, questa difficoltà di ricaricare energie nervose dopo le partite noi l’abbiamo pagata molto soprattutto dopo le partite europee. In campionato avevamo dato segnali di continuità nella fase finale della stagione almeno quando non eravamo più in Europa e adesso dobbiamo fare il passo successivo. Penso che la mentalità sia molto incidente. Rosa? Come ho detto prima io la ritengo una problematica mentale perché tu puoi tenere fuori anche 7 giocatori in Europa e poi metterli in campionato, ma se poi l’ambiente è stanco ci sono sensazioni che vengono trasmesse a tutti. È una spetto che coinvolge tutti, staff e magazzinieri, la stanchezza è trasmissibile poi la rosa è più vasta quest’anno e ci permetterà di fare qualche cambio in più sperando che il fatto che il fatto che l’anno scorso eravamo in difficoltà nelle partite europee sia dovuto anche a questo. Io qualche dubbio ce l’ho"

CATALDI - “Si penso che abbia fatto una buona partita e mi ha sorpreso il fatto che lui di solito si spende moltissimo e dopo 60 minuti cala, invece stasera l’ho visto tirare avanti e mi ha chiesto la sostituzione a 5 minuti dalla fine. Prestazione in crescita di un ragazzo che ha buone doti e che si ritaglierà stagioni da protagonista”

LUIS ALBERTO - “Esultanza? Io di solito non le guardo le esultanze, ma se fanno gol così va bene qualsiasi esultanza. Stasera è entrato con una determinazione molto ben visibile, son contento che si sia tolto anche la soddisfazione del gol. Io nel cooling break gli avevo detto che stava facendo benissimo e di continuare così”

Il tecnico biancoceleste ha poi aggiunto a Lazio Style Channel: "La grande soddisfazione è l’enorme impegno dei ragazzi in questo momento. Abbiamo disputato una grande partita: non ci deve accontentarci, bensì deve essere una spinta per proseguire nell’ottimo inizio di stagione. La partita di Torino è stata sottovalutata, i granata sono ostici da affrontare, sono ostici. Non abbiamo tradotto le palle-gol in rete ma la prestazione c’è stata. Questa sera abbiamo sofferto il caldo più che contro il Bologna a causa dell’elevato tasso di umidità. Nelle doppie sedute si lavorano i particolari, se ora ci stiamo riuscendo è perché ci stiamo allenando meglio. A me non piace giocare ogni tre giorni, è un calcio usa e getta che a me non fa impazzire. Nel primo tempo, nella fase di impostazione, dovevamo aprirci di più con gli interni, gli esterni d’attacco pressavano male ma i ragazzi sono stati bravi a mettere tutto a posto a partita in corso. È stata una prestazione di alto livello, sono felice per i ragazzi e per il pubblico perché vedere un Olimpico così è uno spettacolo. Abbiamo un passato pericoloso dal punto di vista della continuità, spegnendoci nei momenti più impensabili: dovremo gestire bene il risultato di questa sera”.