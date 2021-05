Lazio - Inzaghi, la delusione dei tifosi anche sul profilo del figlio Tommaso - FOTO

Ha dell'incredibile quello che oggi 27 maggio è accaduto in casa Lazio. Solo ieri la fumata bianca dell'accordo per il rinnovo fino al 2024 tra la società e mister Inzaghi, oggi la svolta, il pressing e l'offerta al rialzo dell'Inter che alla fine ha fatto cambiare idea al tecnico. Inzaghi non sarà l'allenatore della Lazio nella prossima stagione e dispiace per una bella storia d'amore che sicuramente avrebbe meritato un altro finale. I tifosi in queste ore hanno espresso tutta la loro delusione sui social e oltre che sotto i post della moglie Gaia Lucariello hanno lasciato alcuni commenti anche sotto il profilo Instagram del figlio Tommaso. "Di a papà che aveva mille modi per chiudere la nostra storia, ha scelto la peggiore... SI VERGOGNASSE! Un abbraccio a te", "Perché Simone è andato via così? Non meritavamo questo epilogo…" e ancora "Io per la Lazio ho aspettato 16 mesi posso aspettare tre giorni" la frase che mi ha fatto capire per sempre che le bandiere nel mondo del calcio non esistono più è un dolore profondo incalcolabile e mai più irreparabile pensavo che d avvero stava aspettando". Insomma, davvero un brutto e triste finale.