Lazio, Isaksen a Dazn: "Vittoria di squadra. Voglio fare più gol così"

La Lazio vince a Bergamo e si rilancia in campionato. Il protagonista principale è stato Gustav Isaksen, entrato nel secondo tempo e autore del gol partita. L'esterno danese è intervenuto nel post-parttia ai microfoni di Dazn. Ecco di seguito le sue parole:

"Siamo ancora lì, vogliamo essere nella Top 4, era importante oggi. Vittoria di squadra, in questo stadio è difficilissimo giocare, sono tre punti importanti. Mandas? Lui è stato molto importante oggi, avevamo provato in allenamento delle giocate ieri. Merita un grande applauso, non era semplice. È bravo eh (ride, ndr). Gol pesanti? Si, ma voglio farne di più. Adesso abbiamo il Bodo/Glimt e poi il derby, è una settimana importante per tutti, soprattutto per i tifosi".