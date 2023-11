Lazio, Isaksen fa innamorare i tifosi: sono tutti pazzi di lui - FOTO

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Una delle note più liete nella bellissima notte dell'Olimpico tra Lazio e Celtic. Gustav Isaksen è stato decisivo nel 2-0 contro gli scozzesi, e i tifosi biancocelesti sono già tutti pazzi di lui. I commenti sotto l'ultimo suo post non lasciano ulteriori dubbi: "Sei fortissimo", "Demone", "Come voli su quella fascia", "Top player". C'è chi poi cerca di appellarsi anche a Sarri: "Non levatelo più dal campo", "Devi giocare di più", "Titolare sempre". È stata la serata della consacrazione per il danese, che ora ha il pieno supporto di tutto il popolo laziale che l'ha ormai rinominato "Treno", o più sempllicemente "Gustavo".