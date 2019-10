Lazio, Jacobelli (dir. Tuttosport): "Doveroso lo speciale su Paparelli. Sono atalantino ma..."

È una bella iniziativa quella che Tuttosport, giornale sportivo di Torino, ha dedicato a Vincenzo Paparelli. Approfittando dello speciale di Sky Sport sulla tragedia (la prima tv in onda questa sera alle 20), il quotidiano ha infatti dedicato due pagine dell'edizione odierna al tifoso della Lazio ucciso durante il derby del 28 ottobre 1979: “Dedicare uno speciale su Tuttosport alla tragedia di Vincenzo Paparelli, che ha segnato il calcio italiano, per noi è stato doveroso e importante” - ha detto a ElleRadio il direttore del giornale, Xavier Jacobelli - “La coincidenza con il docufilm di Matteo Marani su Sky ci ha fatto pensare che fosse indispensabile dedicare ampio spazio a questa spaventosa tragedia, ricordando il sacrificio di questo giovane padre di famiglia che è nel cuore non solo dei tifosi laziali, ma di tutti gli appassionati di calcio”. Jacobelli ha poi parlato di Lazio - Atalanta e del momento dei biancocelesti: “Sono un tifoso atalantino ma so valutare con massimo equilibrio le cose di calcio: il primo tempo dell’Atalanta è stato esaltante, ma altrettanto esaltante è stata la reazione della Lazio. Rimontare tre gol a una squadra del calibro della Dea è importantissimo. È stata una partita dai due volti che ha confermato ancora una volta come alcune critiche formulate nei confronti di Simone Inzaghi siano state ingenerose. Il potenziale tecnico della Lazio è fuori discussione, una reazione del genere è indicativa degli ulteriori passi in avanti che la squadra può compiere”.

SU CELTIC - LAZIO HA DETTO: “La gara contro il Celtic sarà un’altra importante occasione per dimostrare quanto la squadra tenga alla competizione. La rimonta di sabato può regalare una nuova consapevolezza alla Lazio in merito al suo potenziale”. Poi ha aggiunto: “Il turnover? Nessuno meglio di Simone Inzaghi, che quotidianamente misura le condizioni di forma dei propri giocatori, può decidere quali giocatori impiegare. Immobile è la classica eccezione alla regola che dice che tutti sono utili e nessuno indispensabile. È un punto punto di riferimento assoluto di questa Lazio".

