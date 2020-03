Lazio, Jony specialità cross: la statistica dello spagnolo

Preso per far rifiatare Lulic nel momento del bisogno, Jony ha intrapreso un progressivo percorso di crescita con la casacca della Lazio. Ora, con il bosniaco fermo ai box, lo spagnolo sta avendo sempre più opportunità per mettersi in mostra. Tanta spinta in fase offensiva, meno ligio al dovere in quella difensiva. Ma ha un piede sopraffino, i cross spiovono in area alla ricerca di teste pronte solo a spingerli in rete. Sono 651 i minuti sul prato verde, ma ha già raggiunto il decimo posto per cross medi a gara (1,6). Insomma, in area c'è solo da aspettare: il cross di Jony arriva.

