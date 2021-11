Lazio - Juve, De Ligt all'intervallo: "Loro bravi tra le linee, dobbiamo stare attenti"

Chiude il primo tempo in svantaggio la Lazio all'Olimpico contro la Juventus. Autore del gol Bonucci su rigore, poi i biancocelesti non sono riusciti a creare minacce pericolose alla porta bianconera. All'intervallo, ai microfoni di Dazn, De Ligt ha parlato così: "Bisogna stare molto attenti perchè giocano bene tra le linee, è molto difficle per noi soprattuto in fase difensiva. Dobbiamo stare compatti, stiamo facendo bene ma c'è ancora il secondo tempo".