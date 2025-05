Lazio - Juve, Giannichedda: "Sfida decisiva. Vi dico chi è la favorita"

TUTTOmercatoWEB.com

Giuliano Giannichedda, doppio ex di Lazio e Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione del big match tra le due squadre, in programma oggi pomeriggio alle 18:00. Ecco di seguito le sue parole: "Visti gli scontri diretti, col Bologna che ha perso e la sfida di lunedì tra Atalanta e Roma, oggi può essere decisiva. Chi delle due avrà la meglio penso che possa fare un passo significativo verso la qualificazione alla prossima Champions League. Partita difficile per entrambe ma decisiva".

LA FAVORITA - "Sono squadre diverse, la Lazio deve sfruttare il fattore campo e la consapevolezza di un percorso che l'ha vista crescere. La Juve ha avuto tante difficoltà, anche se Tudor sembra aver trovato delle soluzioni. A livello di entusiasmo vedo favorita la Lazio, a livello di rosa la Juve ha giocatori che possono decidere la partita in qualsiasi momento".

SFIDA A CENTROCAMPO - "Guendouzi lo conoscevamo, è un giocatore nel giro della nazionale francese. Sono stato sorpreso dalla crescita di Rovella. Mi ha impressionato sotto tutti i punti di vista: personalità, qualità e soprattutto continuità. Le ha giocate quasi tutte, non è mai stanco: è un motorino, la chiave della Lazio. Il centrocampo della Juve è forte anche se non ha mai trovato la quadra giusta. A livello di centrocampo vedo la Lazio in vantaggio".

