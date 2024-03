Lazio - Juve, Impallomeni: "Partirei con Immobile. Mi aspetto che..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'ex calciatore Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Ciro Immobile e di Lazio - Juventus di sabato prossimo. In particolare si è soffermato sul ruolo del capitano biancoceleste in Nazionale e nella gara dell'Olimpico. Per l'esordio di Tudor in panchina servirà subito una partenza a ritmo altissimo. Di seguito le parole dell'ora opinionista: "L'attacco della Nazionale? Nell'idea di Spalletti credo che Retegui sia quasi certo della convocazione. Quindi credo lui più un altro. Vedremo a fine stagione. Davanti non c'è questa grandissima offerta, Immobile se sta bene è il più forte di tutti, però Spalletti vuole uno affamato piuttosto che uno ai titoli di coda ma di grido. Lazio - Juve? Secondo me Castellanos entra meglio di Immobile durante la partita, quindi partirei sempre con il capitano dal 1'. Sulla sfida dicevo nei giorni scorsi che sarà difficile per la Juve fare risultato, per diversi motivi. Mancheranno in attacco pezzi importanti ad esempio. Dall'altra parte c'è un cambio in panchina, mi aspetto una Lazio aggressiva che potrà mettere in difficoltà la Juve".