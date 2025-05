Lazio - Juve, nervi tesi all'Olimpico: il gesto di Rovella dopo il cambio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è sotto di un gol all'Olimpico, nel big match contro la Juve. Partita tesa, soprattutto dopo l'espulsione di Kalulu per condotta violenta. I biancocelesti dovranno riacciuffare il pareggio e provare a ribaltare il risultato per poter avere ancora la chance di qualificarsi in Champions, per aiutare la squadra Baroni ha deciso di fare qualche cambio e tra i sostituiti c'è Rovella. Il centrocampista ha lasciato il posto a Vecino, ma uscendo dal terreno di gioco ha mostrato tutto il suo disappunto verso la decisione del mister mandandolo a quel paese tre volte.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE