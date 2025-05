Lazio - Juve, ospiti speciali all'Olimpico: due "big" del tennis - FOTO

È iniziato da pochissimo il primo tempo di Lazio - Juve, l'Olimpico è gremito e sugli spalti per assistere al big match diverse personalità del mondo del Tennis. Insieme a Opelka, Tommy Paul e Carlos Alcaraz c'è anche una leggenda del tennis femminile: Venus Williams. L'ex tennista ha preso posto in tribuna d'onore insieme ai suoi colleghi, pronta per godersi la super sfida.

