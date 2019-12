Lazio - Juventus, Bortolo Mutti: "Biancocelesti in condizione e motivati"

Sempre meno ore a Lazio - Juventus e un'attesa che cresce sempre di più. Ad aumentarla il pareggio di ieri tra Inter e Roma che consentirebbe ai biancocelesti di aprire inattesi scenari in caso di vittoria e alla squadra di Sarri di riprendersi il primo posto. A Radio Sportiva della sfida dell'Olimpico ha parlato l'allenatore Bortolo Mutti: «I biancocelesti sono in grande condizione, motivati e con l’ambizione di porsi come possibili candidati allo scudetto. Per i bianconeri non sarà facile». Una battuta anche sulla gara di San Siro: «Il pareggio è giusto, le difese hanno fatto meglio degli attacchi. Per l'Inter il rammarico è aver perso la possibilità di andare a quattro punti dalla Juventus».

