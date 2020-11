Lazio - Juventus, chi è la favorita? Tutte le quote del match

Lazio e Juventus si sfideranno nel lunch match di domenica in programma alle 12:30 allo stadio Olimpico di Roma. Un big match che negli anni non ha mai smesso di regalare spettacolo e che nella passata stagione ha visto trionfare i biancocelesti in casa per 3-1 e i bianconeri a Torino per 2-1. Per questa giornata di Serie A le quote danno favorita la squadra di Pirlo a 1,97, una vittoria della compagine di Inzaghi invece è piuttosto alta a 3,62. Come riportato da Planetwin365 quasi scontata la rete di Ronaldo a 1,95, a 3,35 quella invece di Caicedo che ha risolto tutti gli ultimi due match della Lazio.

