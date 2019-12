Lazio - Juventus, la carica di Berisha: “Oggi bisogna vincere” - VD

Tra qualche ora l’Olimpico di Roma sarà teatro dell’importante match di campionato tra Lazio e Juventus. All’appuntamento non potrà partecipare Valon Berisha, alle prese con nuovi problemi fisici. Il centrocampista ex Salidburgo non è rientrato nell’elenco dei convocati di mister Simone Inzaghi, e dovrà godersi lo spettacolo dalle tribune nello stadio o dal divano di casa. Nel frattempo, però, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un video in compagnia di due amici, girato nella scalinata di Piazza di Spagna. Il messaggio dei tre è il medesimo: “Forza Lazio”, forte e chiaro. Poi, il kosovaro aggiunge: “Oggi bisogna vincere”.

Immobile, il suo ex tecnico Maddaloni: “L'esordio sembrò un sacrilegio…”

Cittadella - Salernitana, Kiyine trasforma un altro rigore

TORNA ALLA HOMEPAGE