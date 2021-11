Lazio - Juventus, le parole di Reina a Bonucci in occasione del secondo rigore

La Lazio esce sconfitta dall'Olimpico dove a festeggiare è la compagine di Massimiliano Allegri. La Juventus grazie ai due rigori trasformati da Bonucci conquista tre punti che le permettono di agganciare proprio i biancocelesti in classifica. In particolare nel secondo penalty concesso agli ospiti e causato da un'entrata sconsiderata di Reina su Chiesa lo spagnolo ha provato a deconcentrare Bonucci. L'estremo difensore della Lazio, secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, ha infatti detto al difensore: "La tiri centrale Leo", con l'intento di far sbagliare il numero 19 che però ha ugualmente trasformato il rigore.