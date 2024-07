Lazio, Kamada rivela: "Sarei potuto andare via a gennaio. Quando c'era Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

L’addio di Daichi Kamada alla Lazio si è consumato alla scadenza del suo contratto, al termine di lunghe trattative che avevano dato l’impressione che potesse restare nella Capitale. Il mancato accordo con la società lo ha portato però al Crystal Palace, squadra in cui ha ritrovato anche il suo ex allenatore, che aveva avuto ai tempi dell’Eintracht Francoforte, Glasner. Intervenuto nel suo nuovo canale YouTube, però, il giapponese ha confessato che il suo trasferimento in Inghilterra sarebbe potuto avvenire già nel mercato di gennaio, quando il club inglese lo aveva cercato la prima volta:

"Ho scelto il Palace perché già in inverno ero stato contattato, visto che quando alla Lazio c'era Maurizio Sarri non giocavo mai. Molte squadre mi hanno cercato, ho parlato con il presidente per partire, ma mi ha detto di no che non mi avrebbe fatto partire. Conoscevo la storia del Crystal Palace, hanno parlato con il mio manager. Mentre stavo pensando cosa fare, Oliver Glasner mi ha mandato un messaggio e mi ha detto che mi avrebbe voluto come acquisto per l'estate. Abbiamo iniziato a parlare, ma molti club mi cercavano e non sapevo cosa fare. Non giocavo tanto all'inizio poi le cose sono cambiate. Abbiamo continuato a parlare con tutti e alla fine ero indeciso se restare alla Lazio o andare al Crystal Palace. Ma da quando sono piccolo mi ripeto che il mio sogno era quello di giocare un giorno in Premier League. Ho parlato tanto con Oliver Glasner e penso che sia un grande tecnico e mi voleva a ogni costo anche quando pensavo di restare alla Lazio. E alla fine ha avuto la meglio lui. Seguo il Palace da quando c'è Glasner, ho visto tutte le partite. Abbiamo una squadra fisica, con un allenatore importante che dà importanza sia alla parte difensiva che a quella offensiva. Abbiamo giocatori di talento e possiamo fare bene".