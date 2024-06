Lazio, Kamada ufficializza l'addio: "Volevo restare, ma..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Daichi Kamada saluta la Lazio. Oltre alle dichiarazioni di Fabiani, ora arriva la conferma del diretto interessato che ai microfoni di Football Zone ha detto: "È deciso al 100% che lascerò la Lazio. All'inizio avevo intenzione di restare, ma l'Italia è così e il presidente della Lazio è famoso soprattutto in Italia per essere uno dei più difficili con cui negoziare. Volevo solo un contratto di un anno e non ho chiesto nulla in più perché ero pagato abbastanza. Su questo non siamo riusciti a metterci d'accordo. Non so che cosa il mio agente abbia detto alla società, ma io volevo solamente un anno di contratto". QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI KAMADA