Lazio, Klose: "Lo Sturm è una squadra scomoda da affrontare"

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Ci sarà anche lo Sturm Graz a dare battaglia alla Lazio nei gironi di Europa League. Uscito insieme al Feyenoord e il Midtjylland, il club austriaco si dice pronto a sfidare la squadra targata Sarri. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'ex Lazio, Miro Klose è ormai un nuovo allenatore dell'Altach che è stato battuto per 4-0 a Graz a Ferragosto, per questo si è espresso sul tipo di squadra che è lo Sturm. Queste le parole di Klose: «Lo Sturm è una squadra aggressiva, scomoda da affrontare». Insomma, se sulla carta la Lazio è nettamente più avanti, la partita contro la formazione austriaca non sarà assolutamente da sottovalutare.