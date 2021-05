Lazio, l'avv. Dini: "Sarri sarebbe una scelta curiosa. Su Semplici..."

L'avvocato Giulio Dini, che tra gli altri cura gli interessi del tecnico del Cagliari Leonardo Semplici, ha parlato del mercato delle panchine e non solo, ai microfoni di Radiosei: “Non mi aspettavo questo giro delle panchine, visti gli ultimi due mercati monotoni causati dalla pandemia. Gattuso ha dato via a questa girandola, poi l'addio inevitabile di Conte. L'arrivo di Inzaghi al suo posto è una soluzione logica per continuità tattica. Molto intrigante poi l'arrivo di Spalletti al Napoli. Lazio-Sarri? Potrebbe essere una scelta anche di pancia da parte del presidente Lotito, vista la delusione per come è finita con Inzaghi. Ma sarebbe comunque una scelta molto interessante. La società biancoceleste dovrà essere brava ad assecondare le richieste tecniche del tecnico toscano ".

SARRI - “Un tecnico che nel tempo non è cambiato mai come persona, ha la sua filosofia e i suoi dettami. Bisognerà vedere se la Lazio sarà pronta ad andare incontro a un cambiamento drastico e sostanziale. Se la rosa della Lazio può adattarsi? Alcuni calciatori come Lazzari potrebbero, altri chissà, ma sarebbe una bella sfida per lui e per la società “.

SEMPLICI - “Io non credo ai tecnici che soffrono le piazze importanti. Bisogna arrivare al posto giusto al momento giusto, facendo già esperienza. Italiano per esempio è un ottimo profilo per idee e preparazione, un allenatore giovane ed emergente non è detto che non possa ambientarsi in una grande piazza. Semplici? In passato non ci sono stati contatti con la società biancoceleste. Lazio piazza ambita? Lui è sotto contratto con il Cagliari. Altro non so dirvi ".

