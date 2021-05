Inter, dal vice Farris al preparatore dei portieri: Inzaghi arriva con il suo staff

Non solo Simone Inzaghi passerà dalla Lazio all'Inter. Insieme all'allenatore piacentino, che ha trovato un accordo per un biennale con il club nerazzurro, ci sarà anche il suo staff composto per la maggior parte di uomini fidati che lo hanno accompagnato durante la sua avventura biancoceleste. Saranno in sette ad organizzare il trasloco da Roma a Milano. Inzaghi vuole tutti i suoi collaboratori a disposizione anche sulla panchina di San Siro. Il nuovo staff di Simone sarà allora composto dal vice allenatore Massimiliano Farris, dai preparatori atletici Fabio Ripert e Alessandro Fonte, i collaboratori tecnici Mario Cecchi, Riccardo Rocchini e il match analyst Ferruccio Cerasaro, con il preparatore dei portieri Gianluca Zappalà che si unirà ad Adriano Bonaiuti, uno dei due membri dell'ex staff di Conte confermati, insieme al nutrizionista Matteo Pincella.