Lazio, l'avv. Gentile: "Contro Lotito articolo mirato, stiamo decidendo come agire"

La risposta del presidente della Lazio Claudio Lotito, in merito all'articolo uscito oggi sulla Gazzetta dello Sport, non si è fatta attendere. Per approfondire la questione è intervenuto ai microfoni di Lazio Family l'avvocato Gian Michele Gentile: "Stiamo decidendo come agire, l'articolo è stato pubblicato stamattina, dateci un po' di tempo. Il contenuto del pezzo mira direttamente alla persona, staimo valutando se e come agire - precisa il legale biancoceleste - Muoversi in sede penale con la querela è spesso complicato e non porta risultato, più semplice in sede civile anche se, ripeto, ancora dobbiamo stabilire se vi siano gli estremi. Se dovessimo muoverci in sede civile, per un risarcimento danni, lo faremmo a carico dell'estensore del pezzo, del direttore responsabile e dell'editore. Come detto, abbiamo la sensazione che sia un articolo mirato, ma è ancora presto, lasciateci valutare".