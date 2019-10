Lazio, l'ex Andersson: "Inzaghi vive di calcio. Mihajlovic? Ha una forza..."

Nella Lazio una meteora o poco più. Per Kennet Andersson l'avventurà in biancoceleste è durata solamente mezza stagione, il tempo di due presenze e mettere in bacheca una Supercoppa europea contro il Manchester United. Attualmente direttore sportivo del Goteborg, lo svedese in Italia ha legato il suo nome più che altro a Bari e a Bologna, dove nella serata di ieri è tornato per festeggiare i 110 anni del club rossoblù. Intervenuto ai microfoni di TMW radio, Andersson ha comunque avuto modo di spendere parole importanti per due ex compagni ai tempi della Lazio: "Con Mihajlovic ho giocato qualche mese nella Lazio. È una persona fortissima. La sensazione di ieri è che tutti sono con lui. Non seguo così da vicino la Lazio. Sono direttore sportivo del Goteborg e non ho tanto tempo. Ogni tanto vedo il Bologna e le altre partite. Simone Inzaghi? Era con me in quei pochi mesi alla Lazio. Una brava persona, una persona di calcio. Se vivi il calcio così è normale fare bene".

