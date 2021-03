Lazio, l’ex biancoceleste Mauricio è diventato una leggenda in Malesia: “Qui per fare la storia”

Dalla Lazio alla Malesia. Il difensore Mauricio è diventato una leggenda del suo club, il Johor Darul. Qui il brasiliano ha trovato la sua dimensione e la continuità giusta collezionando trofei, campionati e Champions malesiana. Nella Capitale non lascio un grandissimo ricordo. Si legò ai colori biancocelesti nel 2015 per poi essere girato in prestito due volte, prima allo Spartak Mosca e poi al Legia Varsavia. Infine la cessione definitiva in Malesia dove sta scrivendo pagine importanti del suo club: "Ho il sogno di diventare un idolo del club, una delle più grandi società calcistiche asiatiche. Sarebbe un onore raggiungere quel livello. Ho lavorato duramente per aiutare il club a crescere fuori e dentro al campo. Continuerò su questa strada. Qui sto cercando un altro titolo, il gruppo è motivato e concentrato. Combatteremo duramente per fare la storia”. Queste le sue parole riportate dai media brasiliani.