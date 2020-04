Lazio, l'ex dg Velasco: "Non tornerei più nel mondo del calcio"

Nella Lazio di Sergio Cragnotti nelle vesti di direttore generale del club. Stagione 1998-99. Poi incarichi dirigenziali anche nell'Inter di Moratti. Prima di tutto due volte campione del mondo (nel '90 e nel '94) alla guida dell'Italia del volley. Julio Velasco, ora direttore tecnico del settore giovanile della FIPAV, ha parlato in Argentina a "Súper Deportivo Radio" ricordando la sua esperienza nel calcio: "No, non tornerei più in quel mondo. Mi sono reso conto che sono un allenatore, non mi va bene un ruolo diverso. Quando ero nella Lazio stavo camminando per Roma, mi accorsi che c'era un quartiere le cui vie avevano il nome di mestieri. Mi sono fermato e ho riflettutto: 'Qual è la mia strada?'. Ho capito che la mia era quella dell'allenatore. Ma il calcio mi ha insegnato una cosa, che le cose sono sempre più complicate se viste dall'interno. Parliamo di uno sport molto complicato, per questo ho una grande ammirazione per i tecnici di calcio. Tutto è di dominio pubblico. È come lavorare in una casa di vetro, c'è un'esposizione pazzesca...".