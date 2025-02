Lazio | L'ex Felipe Anderson non sta bene: piano di recupero dal Center for Health Performance del Palmeiras

Felipe Anderson ha collezionato solo 45 minuti di gioco in otto partite in questa stagione. L’assenza del giocatore nelle prime gare del 2025 non è casuale, ma fa parte di un piano strategico ideato dal Center for Health Performance del club e dallo staff tecnico fanno sapere diverse testate locali brasiliane. L’obiettivo è quello di gestire in maniera mirata il suo recupero, dato che il centro medico ha evidenziato una problematica legata alla pubalgia per l'ex Lazio.

La pubalgia è dunque la causa principale dei suoi attuali disagi fisici. Forti dolori nell’area inguinale che hanno costretto il club a limitare i minuti di gioco di Anderson, per evitare ulteriori complicazioni. Il piano redatto dallo staff è studiato per permettergli di ritrovare il pieno delle sue capacità senza correre rischi inutili. Mentre la dirigenza del club non manifesta particolari preoccupazioni, fra i tifosi si respira un sentimento di tristezza e preoccupazione.

Una volta considerato quasi indistruttubile durante il periodo trascorso alla Lazio, Anderson ora si trova a lottare contro problemi fisici che ne limitano drasticamente la presenza in campo. La sua reputazione di giocatore tenace e resistente è messa in discussione a causa delle attuali difficoltà. Nonostante il club mostri fiducia nel piano di recupero, il sentimento dei tifosi che traspare dai forum è di tristezza nel vedere un giocatore che, in passato, aveva la fama di essere praticamente sempre in campo alla Lazio.