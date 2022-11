Lazio, l'ex Filisetti: "Immobile? Se ha anche una minima chance..."

TUTTOmercatoWEB.com

La settimana più importante a Roma è arrivata. Solo tre giorni e poi sarà derby della Capitale. Proprio per parlare di stracittadina l'ex difensore Daniele Filisetti è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: "Il derby cominciavi a sentirlo, a pensarci, a pensare a cosa dovevi fare in campo almeno un mese prima. Il derby era il derby e le altre partite di contorno. Quando entravi all’Olimpico capivi che è una partita a parte. Io non ho mai fatto le coppe ma per me era così, una gara che poteva risolverti anche tanti problemi. Secondo me il gioco della Roma è molto più facile da fare, io ho visto giocare la Lazio con l’Atalanta e ha giocato la partita perfetta. Per il gioco di Sarri ci vuole tempo e giocatori adatti. Rischiare Immobile? Sono sicuro che se ha anche un minimo di possibilità di stare in piedi scenderà in campo".