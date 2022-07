Lazio | L'ex Luiz Felipe è a Siviglia: le prime parole dell'avventura spagnola

Nel tardo pomeriggio di ieri Luiz Felipe è arrivato a Siviglia. Il Betis lo ha accolto facendolo alloggiare nell'hotel per i nuovi acquisti, prima di iniziare la sua avventura sul campo. Luiz Felipe si è lasciato andare a qualche dichiarazione ai microfoni di Manuel Gomez, fotografo di ABC, sul posto per i primi scatti dell'esperienza spagnola dell'ex Lazio: "Sono molto felice di essere qui. Non vedo l'ora di iniziare. Voglio incontrare i miei nuovi compagni di squadra. Con Pellegrini ho già parlato, ora possiamo fare molto di più. Musho Betis!", ha concluso il difensore. Il Betis si allenerà al Luis del Sol prima di partire la prossima settimana per l'Olanda. Luiz Felipe spera di trovare un posto subito nella prima amichevole contro il PSV Eindhoven.