Lazio | L'ex Marcelo Salas sotto pressione: 7 giorni per trovare un attaccante

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

L'ex Lazio Marcelo Salas è sotto pressione. L'indimenticato calciatore cileno dell'era Cragnotti, deve infatti fare i conti come dirigente del Deportivo Temuco con difficoltà improvvise e di non facile risoluzione. Il club cileno ha infatti improvvisamente perso il suo attaccante, Matías Donoso accordatosi con l'O'Higgins de Rancagua. Jorge Aravena, allenatore del Temuco, e la tifoseria tutta, si chiede come Marcelo Salas potrà ora "tappare" la falla apertasi nella fase finale del calciomercato. C'è tempo infatti fino al 22 luglio per trovare un sostituto: appena una settimana. I giornali del luogo sono concordi nel titolare questi sette giorni come le sette fatiche di Marcelo Salas, con una pressione mediatica importante sull'ex 9 biancoceleste. Saprà Salas trovare l'attaccante giusto per il Temuco ed esultare col suo famoso inchino davanti a tante aspettative?