Lazio, l'ex Zarate si presenta a Cosenza: "Mia mamma la più felice che io sia qui"

Giornata speciale quella di oggi per l'ex calciatore della Lazio Mauro Zarate che ha iniziato la sua nuova esperienza con la maglia del Cosenza. Proprio oggi si è infatti svolta la presentazione ufficiale dell'argentino: "Era nel destino tornare in Calabria. La persona più felice del fatto che io sia qui è mia madre, perché è di queste parti. Sono davvero contento di giocare per questa squadra, sono a disposizione del mio allenatore. Sono pronto già da subito, voglio aiutare la squadra. Avevo tanta voglia di tornare in Europa, è stato tutto molto veloce, ho deciso subito di venire qua. Mi sono sentito voluto e non ho avuto dubbi se accettare o meno", queste le sue parole.