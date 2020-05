Lazio, l'incredibile storia di Jaiteh: "Io scoperto in un parco e allenato da Inzaghi. Tanti club mi vogliono"

Una storia che ha dell'incredibile quella di Bakary Jaiteh, nome che difficilmente sarà ricordato nell'ambiente Lazio. Eppure i primi passi nel mondo del calcio italiano li ha mossi proprio a Formello, anche se poi le cose non sono andate come si sperava. Nato nel '99 in Gambia, Jaiteh arriva in Italia su un barcone nel 2013 e viene accolto in una casa famiglia a Roma in quanto rifugiato politico. Due anni dopo in un giorno come un altro, giocando a pallone con degli amici in uno dei tanti parchi di Roma, viene notato da un osservatore della Lazio, il quale gli propone un provino. Gli allenamenti con gli Allievi Nazionali al Gentili, con l'obiettivo di passare alla Primavera e poi chissà. Alla fine l'ipotesi biancoceleste non si concretizza e Jaiteh viene tesserato dalla Roma. Intervenuto ai microfoni del portale francese footmercato.net, il gambiano è tornato su quel periodo e ha parlato del suo futuro: "E' vero, la Lazio mi ha notato mentre giocavo a calcio in un parco con gli amici. Un osservatore mi ha visto e mi ha offerto la possibilità di fare un provino. Mi sono allenato con la Lazio, sotto gli ordini di Simone Inzaghi, ma dato che non avevo 18 anni ed ero extracomunitario non potevo essere tesserato". Così Jaiteh è stato poi notato anche dalla Roma, la quale gli ha offerto un triennale e nel 2018 lo ha girato in prestito al Foggia: "Un prestito che è poi diventato trasferimento definitivo al termine della stagione dato che alla Roma era cambiato tutto: con la partenza di Monchi e Di Francesco non ero più nei piani del club. Il Foggia ha poi dichiarato bancarotta a luglio del 2019 e tutti i giocatori, me compreso, sono stati liberati dai rispettivi contratti. Avevo molte offerte in Italia, dovevo firmare con il Trapani in Serie B ma la società cambiò idea dopo un pessimo inizio di stagione e ritirò l'offerta all'ultimo momento". Ora Jaiteh è a Parigi, dove ha passato la quarantena allenandosi e ad attendere una nuova opportunità: "Ho molte offerte dall'estero ma voglio rimanere in Europa. Ci sono diversi club interessati in Italia, la Nazionale del Gambia è uno dei miei obiettivi e farò di tutto per arrivarci". Una storia fuori dal comune, con ancora tanti capitoli da scrivere.