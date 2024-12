Lazio, l'invito di Stramaccioni: "Sfrutta il mercato! Così potrai..."

TUTTOmercatoWEB.com

Gennaio sarà il mese del derby, rappresenterà l'arrivo del nuovo anno e l'occasione per ripartire da dove si è lasciato anche per migliorarsi. Gennaio, però, è anche il mese del calciomercato e l'occasione di rinforzare la propria squadra per non perdere di vista gli obiettivi e il cammino che si sta facendo. Un mercato che la Lazio dovrà sfruttare per dare profondità alla rosa, così come spiegato anche da Andrea Stramaccioni ai microfoni di Dazn, durante il post-partita di Milan-Roma: "Alla Lazio appena mancano dei giocatori a centrocampo va in difficoltà, se aumenta la sua profondità può arrivare fino in fondo in questa lotta Champions League. Il mercato può essere decisivo".