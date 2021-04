Lazio, l’omaggio della Serie A per Radu: “Nella storia” - FOTO

Grazie alla gara disputata contro lo Spezia sabato scorso, Stefan Radu è diventato il calciatore con più presenze nella storia della Lazio. Tantissimi i messaggi e le dediche per il difensore rumeno che ha scritto uno dei capitoli più importanti in biancoceleste. Anche la Lega Serie A ha deciso di omaggiare il calciatore in maglia numero 26 con un post pubblicato sui profili social ufficiali. La foto di Stefan e la descrizione: "L'uomo con più presenze nella storia della Lazio".