Lazio, l’ultima di Luiz Felipe tra aspettative e rimpianti

L’ultima sfida dell’anno contro il Verona rappresenta per la Lazio l’occasione di blindare il quinto posto che per come si era messa la stagione non è affatto male. Il match in programma sabato prossimo allo stadio Olimpico segna anche l’addio di diversi elementi della rosa, tra cui Luiz Felipe, che secondo i rumors di mercato dovrebbe firmare con il Betis Siviglia. A prescindere da quale sarà la sua prossima destinazione, sicuramente saluterà visto il mancato rinnovo di contratto. Una perdita non propriamente indolore se si considera la mancata monetizzazione. Per il resto invece la sua avventura all’ombra della Capitale è stata caratterizzata da molti e alti bassi.

RENDIMENTO ALLA LAZIO – Arrivato nel 2016 in Italia ha vestito per una stagione la maglia della Salernitana prima di approdare in biancoceleste. Subito entrato nelle grazie di Simone Inzaghi ha vissuto dei momenti importati culminati con la rete in campionato alla Juventus e quella propiziata contro il Borussia Dortmund in Champions League. I suoi principali limiti sono stati gli infortuni che fino allo scorso anno lo hanno falcidiato impedendogli di potersi esprimere al meglio. In questa stagione ha potuto beneficiare di una condizione migliore, le sue prestazioni in campo però sono calate vertiginosamente. Diversi gli errori commessi sui gol subiti, anche se bisogna ammettere che a turno un po’ tutti si sono macchiati di qualche responsabilità sotto questo punto di vista.

TITOLARE CONTRO IL VERONA – Vista la squalifica di Patric (anche lui al passo d'addio), ammonito nel corso del match contro la Juventus con tutta probabilità sarà lui ad affiancare Acerbi al centro della difesa. Quindi contrariamente a quanto si poteva pensare potrebbe giocare dal 1’ e congedarsi dal pubblico laziale, che negli lo ha apprezzato e sperava tanto che potesse essere il difensore del futuro. Aspettative deluse, a prescindere dal fatto che il brasiliano e la Lazio prenderanno strade diverse.