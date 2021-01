Lazio, la carica social per il match contro il Sassuolo - FOTO

Nonostante le assenze importanti di Luis Alberto e Luiz Felipe, la Lazio oggi deve conquistare i tre punti. I risultati maturati nella giornata di ieri hanno confermato che non si possono fare passi falsi o si rischia di essere sommersi dalle inseguitrici. Il Sassuolo sta facendo bene in campionato, ma la squadra di Inzaghi viene da tre successi consecutivi (derby compreso) e non si vuole fermare ora. Sui social la società ha ricordato l'appuntamento di oggi all'Olimpico.

