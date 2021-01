Lazio, tanti auguri a Giorgio Chinaglia: il gigante buono del primo scudetto

"Giorgio Chinaglia è il grido di battaglia". Questo è il coro che dopo decenni si sente ancora in Curva Nord, a simboleggiare di rivalsa, forza e passione: tutto ciò che ha rappresentato Long John per il popolo laziale. Il bomber italo-americano arrivò alla Lazio nel 1970 e se ne andò sette anni dopo lasciando in bacheca uno scudetto, il primo per la società, e una Coppa delle Alpi. Della "Banda Maestrelli" fu l'uomo copertina: scapestrato, talentuoso e un amore viscerale verso la squadra e il suo allenatore. Giorgione è stato il primo a rendere fiero il tifoso laziale, con quelle sue dichiarazioni irriverenti e le numerose sfide lanciate ai dirimpettai giallorossi, compreso il dito sotto la Sud. Dopo la carriera da giocatore, Chinaglia rimase così legato ai colori biancocelesti che tornò nel 1983 come presidente. Rimane tutt'oggi il quarto miglior marcatore di tutti i tempi della storia del club, ma nel cuore dei laziali sarà sempre inarrivabile. Oggi avrebbe Giorgio Chinaglia avrebbe compiuto 74 anni. Auguri a chi ha incarnato lo spirito laziale sia in campo che fuori, essendo il grido di battaglia di un popolo intero.

