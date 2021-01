Lazio - Sassuolo, Inzaghi ha un motivo in più per vincere: ecco quale

LAZIO-SASSUOLO - La differenza in classifica è di un punto perché il Sassuolo è partito bene ma poi si è arenato, la Lazio invece ha faticato all'inizio e poi è tornata a volare con tre vittorie di fila in campionato, quattro se contiamo anche il Parma in Coppa Italia. Inzaghi e De Zerbi sono lì, 31 punti a 30 in favore di Simone con i posti Champions League a vista. E per tenerli a vista bisogna vincere. Come riporta la rassegna di Radiosei, il tecnico biancoceleste cerca il quarto successo di fila in questa Serie A che manca da un anno, mentre De Zerbi potrebbe con una vittoria battere il record di punti nel girone d'andata (31). Motivazioni in più che si aggiungono alla voglia di rimanere agganciati al treno delle prime, che viaggiano spedite.

